Лудогорец с първа грешна стъпка в първенството

кадър: Диема спорт

Отборите на Лудогорец и Локомотив (София) завършиха при резултат 0:0 в мач от 5-ия кръг на efbet Лига. По този начин "железничарите" прекъснаха безгрешната серия на "орлите" в шампионата.След само 120 секунди игра домакините създадоха няколко интересни ситуации, като на два пъти трябваше стражът Мартин Величков да се намесва.

В 8-ата минута гостите стигнаха до първи ъглов удар. Спас Делев се нагърби с изпълнението, центрира остро, но Серджио Падт боксира, предаде Спортал.

В 17-ата минута Ерик Биле стреля от малък ъгъл, но не затрудни Мартин Величков. Малко по-късно своя късмет опита и Антон Недялков, който отправи силен шут с левия крак, но кълбото се отби в Реян Даскалов.

В 26-ата минута Идан Нахмиас се опита да върне топката към Серджио Падт, но го направи твърде слабо. От грешката се възползва Спас Делев, който се озова на перфектна позиция, за да открие резултата, но ударът му бе отразен от вратаря на "орлите".

До края на първата част футболистите на Руи Мота опитаха да стигнат до гол, но опитите им не бяха достатъчно опасни.

Първата голова възможност за Лудогорец през втората част дойде в 54-ата минута, при която Петър Станич стреля, но Мартин Величков спаси. Малко по-късно "орлите" направиха добра атака, при която Станислав Иванов центрира, но Ивайло Чочев не успя да отклони кълбото във вратата.

В 74-ата минута Матеус Машадо се появи в игра за Лудогорец, което бе негов дебют със зелената фланелка и завръщане в българския футбол след престоя му в Черно море. В 79-ата минута Ерик Маркус отправи страхотен шут от дистанция, но топката се удари в гредата.

В 88-ата минута "железничарите" направиха бърза атака. Джунейт Али стреля, но не нацели вратата.

До края на срещата домакините продължиха да търсят гола, но така и не успяха да преодолеят стража на столичани.

В следващия кръг Локо (София) приема Спартак (Варна), а Лудогорец ще гостува на Берое.

