Лудогорец с трето поредно поражение в Лига Европа
кадър: Бтв екшън
Лудогорец падна с 1:3 при гостуването си на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа и допусна трето поредно поражение във втория по сила европейски клубен турнир.
Габи Канаховски откри резултата в 31-вата минута, а в 53-ата Каду удвои. Сон върна "орлите" в мача с попадение в 78-ата минута, но Лени Жозеф уби амбициите на гостите с трето попадение три минути преди края на редовното време, предаде Спортал.
Българският шампион влезе добре в срещата и можеше да открие резултата в нейното начало, но след първия четвърт час отспъти инициативата, а с течение на двубоя прояви основната си слабост - да допуска голове след детински грешки, и логично се прибира с празни ръце в Разград.
ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 3:1
1:0 Габи Каниховски 31
2:0 Каду 53
2:1 Сон 78
3:1 Лени Жозеф 87
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!