Лудогорец с трето поредно поражение в Лига Европа

кадър: Бтв екшън

Лудогорец падна с 1:3 при гостуването си на Ференцварош в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа и допусна трето поредно поражение във втория по сила европейски клубен турнир.



Габи Канаховски откри резултата в 31-вата минута, а в 53-ата Каду удвои. Сон върна "орлите" в мача с попадение в 78-ата минута, но Лени Жозеф уби амбициите на гостите с трето попадение три минути преди края на редовното време, предаде Спортал.

Българският шампион влезе добре в срещата и можеше да открие резултата в нейното начало, но след първия четвърт час отспъти инициативата, а с течение на двубоя прояви основната си слабост - да допуска голове след детински грешки, и логично се прибира с празни ръце в Разград.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 3:1



1:0 Габи Каниховски 31

2:0 Каду 53

2:1 Сон 78

3:1 Лени Жозеф 87

