Лудогорец с важна победа над Ференцварош в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа

кадър: Макс спорт

Лудогорец записа още една престижна победа в Европа през този сезон след домакински успех с 2:1 над Ференцварош в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа. Квадво Дуа откри резултата в 23-ата минута, а в 27-ата Юсуф изравни. Сон донесе успеха на българския шампион след брилянтно попадение в 67-ата минута.

В заключителните секунди на срещата Видал прониза унгарския първенец за трети път, но реферите отмениха попадението, твърдейки, че имало много "тънка" засада.Иначе гостите бяха по-добрият отбор през първото полувреме, но в крайна сметка то приключи при 1:1, предаде Спортал.

След почивката Пер-Матиас Хьогмо коригира някои неща. Ференцварош привидно създаваше впечатление, че контролира мача, но атаките на разградчани станаха по-опасни и при една от тях Сон заби топката в горния десен ъгъл на противниковата врата, с което прекъсна негативната серия срещу този противник, който през есенния полусезон записа две победи и равенство в евротурнирите срещу българския шампион.Сред 11-те на Лудогорец имаше една изненада. Новото попълнение - бразилецът Ногейра, започна от първата минута, но не на титулярната си позиция ляв бек, а на крилото. Той бе предпочетен пред Текпетей и Маркус, които останаха на пейката.

ЛУДОГОРЕЦ - ФЕРЕНЦВАРОШ 2:1



1:0 Квадво Дуа 23

1:1 Юсуф 27

2:1 Сон 67

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, 24. Вердон, 3. Недялков, 27. Ногейра, 23. Дуарте, 30. Нареси, 11. Видал, 14. Станич, 9. Дуа

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Гроф, 4. Гомез, 27. Сисе, 28. Раемакерс, 25. Макрецкис, 36. Каниховски, 15. Фани, 23. Йотвош, 20. Каду, 19. Ковачевич, 11. Юсуф

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!