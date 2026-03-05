Лудогорец съхрани шансове за титлата след 1:0 срещу Левски

Булфото

Двубой от 24-ия кръг в Първа футболна лига:

Лудогорец - Левски 1:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Ерик Маркус 80

червен картони: Хуан Переа (Левски) 81

жълти картони: Дерой Дуарте, Антон Недялков, Квадво Дуа, Диниш Алмейда, Ерик Маркус (Лудогорец), Гашпер Търдин, Алдаир, Акрам Бурас, Оливер Камдем (Левски)

главен съдия: Васил Минев

стадион "Хювефарма Арена", Разград

Състави:

Лудогорец: Хендрик Бонман, Йоел Андерсон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков (74-Винисиус), Педро Нареси, Ивайло Чочев (90+3 Филип Калоч), Дерой Дуарте, Петър Станич, Кайо Видал (5-Ерик Маркус), Квадво Дуа (74-Руан Крус)

Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем (74-Никола Серафимов), Кристиан Димитров, Кристиан Макун (83-Асен Митков), Майкон, Гашпер Търдин (46-Георги Костадинов), Акрам Бурас, Алдаир (46-Хуан Переа), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс

Лудогорец победи с минималното 1:0 у дома лидера в класирането Левски в дербито от 24-ия кръг в Първа лига и запази шансове за спечелване на нова титла, предаде БТА.

Дербито започна с удар над вратата на Педро Нареси, а съотборникът му Кайо Видал получи контузия след единоборство с Майкон. Крилото на шампионите напусна терена с контузия и беше заменен от Ерик Маркус.

В осмата минута след Майкон стреля, но вратарят Хенрик Бонман се справи със ситуацията. Четири минути по-късно бразилският защитник отправи още един шут, който не попадна в очертанията на вратата.

След изтичане на половин час игра Петър Станич центрира от ъглов удар и Диниш Алмейда би, но кълбото премина покрай вратата на столичани.

В 21-ата минута Левски получи възможност след контра, а Евертон Бала шутира, но се подхлъзна и не успя да създаде опасност за домакините.

Бомбички от сектора с агитката на гостите паднаха на терена и спряха временно двубоя, а главният съдия Васил Минев поднови играта в 26-ата минута.

В 41-вата минута Йоел Андерсон шутира след изпълнение на корнер, а Педро Нареси падна в наказателното поле в близост до Макун. След това се стигна до разправия между футболисти на двата отбора, а реферът предупреди официално Антон Недялков и Акрам Бурас.

Първото полувреме завърши без точни удари в двете врати.

Четири минути след почивката Антон Недялков изведе Ерик Маркус, бразилецът с едно докосване пусна за Квадво Дуа, той прати топката над вратата. В 54-ата минута Квадво Дуа стреля неточно от много малък ъгъл.

В 59-ата минута Светослав Вуцов се справи с ножичен удар на Петър Станич, а Левски отвърна с контра на Радослав Кирилов, чието подаване беше избито от Антон Недялков.

Девет минути по-късно разградчани Дуа центрира за Ивайло Чочев, който беше остана непокрит, но ударът му с глава беше слаб и право в Светослав Вуцов.

В 76-ата минута беше първият точен удар на "сините" в двубоя, а той беше с глава на Акрам Бурас, а вратарят Бонман се справи със ситуацията.

Четири минути след това Ерик Маркус от пряк свободен удар направи безпомощен Вуцов и реализира единственото попадение в дербито, което запази шансовете на Лудогорец за спечелване на нова шампионска титла. Веднага след това Хуан Переа получи червен картон заради изблъскване срещу Хуан Переа, който изрази бурно радостта си пред агитката на гостите след реализирането на гола.

Левски остава лидер в класирането с 9 точки аванс пред разградчани, но няма отбелязан гол срещу "зелените" в четири мача от всички турнири през сезона. "Сините" бяха в серия от пет поредни успеха в първенството преди гостуването си на "Хювефарма Арена".

В последния един месец Лудогорец победи на три пъти Левски с по 1:0.

