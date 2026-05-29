Лудогорец се класира за Европа след драма с дузпи

Снимка: Официален сайт на Лудогорец, архив

Драма с дузпи прати Лудогорец в Лигата на конференциите. Разградчани биха у дома Локомотив (Пловдив) с 3:1 при ударите от бялата точка, след като редовното време и продълженията завършиха 0:0. Големият герой за "орлите" бе вратарят Хендрик Бонман, който спаси три дузпи в края - на Ефе Али, Лукас Риан и Жоел Цварц. За "орлите" голмайстори бяха Иван Йорданов, Ерик Маркус и Руан Круз, като не се стигна до последния изпълнител, пише БТА.

Така Лудогорец стана последният български участник в евротурнирите и ще започне в първия кръг на Лигата на конференциите. Тимът ще бъде постанев с големия си коефициент - 28,750, който може да му стигна за урната с по-добрите отбори дори и в плейофите, ако стигне дотам.



Атаката на Лудогорец бе водена от Ерик Биле, а Квадво Дуа остана на пейката. Локомотив заложи на по-дефанзивна постройка, а капитанът Димитър Илиев отново бе резерва.

Бившият шампион започна мача по-мотивирано, като още в четвъртата минута Ерик Биле надигра Тодор Павлов, но ударът му бе спасен от вратаря Боян Милосавлевич. Малко по-късно най-стабилният защитник на "черно-белите" Лукас Риан направи нетипична грешка, но от близко разстояние Биле не успя да открие резултата.

Текпетей опита силен удар в средата на първата част, който бе неточен, а към края на частта Петър Станич стреля опасно, но Милосавлевич отново спаси.

Най-добрата ситуация за Локомотив преди почивката бе създадена от капитана Умарбаев, който изведе тарана Жоел Цварц, но той пропусна топката и не успя да се озова сам срещу вратаря Хендрик Бонман.



Второто полувреме също започна с натиск на Лудогорец, като в 48-ата минута вратарят на пловдивчани Милосавлевич изби топката, която достигна до Ивайло Чочев, като неговият шут бе спрян от Калоян Костов пред голлинията.

В 68-ата минута Франсиско Сон стреля от пряк свободен удар от границата на наказателното поле, като топката мина близо до напречната греда.



В 77-ата минута Севи Идриз от гостите спря топката и подаде на Андрей Киндриш, който стреля, но вратарят на "орлите" Хендрик Бонман парира подскачащата топка.

В 88-ата минута след пробив на резервата на Лудогорец Иван Йорданов топката достигна до Сон, който стреля под гредата, но вратарят Милосавчевич спаси отново.

В 95-ата минута на продължението удар на резервата на Локомотив Георги Чорбаджийски бе блокиран, а при добавката Жоел Цварц стреля опасно покрай левия стълб. Още в следващата атака шут на Ефе Али от пловдивчани бе спасен от вратаря Бонман.

В 111-ата минута Руан Круз подаде на Алберто Салидо, чийто удар срещна напречната греда зад гърба на Милосавлевич.

В 115-ата минута Киндриш от Локо стреля с левия крак, а Бонман изби влизащата под гредата му топка.

В последната минута на продължението шут на Жулиан Лами от Локомотив попадна право в ръцете на Бонман.

В последните секунди Душан Косич извади титулярния си вратар Милосавлевич, за да пази на дузпите босненецът Петер Зовко.

В последните секунди удар на Нахмиас от Лудогорец мина покрай десния стълб.

Зовко спаси атрактивно първата дузпа на Квадво Дуа, която беше в десния му ъгъл. Веднага след това Хендрик Бонман спаси удара на Ефе Али от бялата точка и запази статуквото.

Иван Йорданов вкара за 1:0 с удар в десния ъгъл, въпреки че вратарят тръгна след топката. Бонман спаси и удара на Лукас Риан с една ръка, като защитникът би в центъра. Ерик Маркус вкара за 2:0 от третата дузпа, пращайки Зовко в обратния ъгъл. Андрей Киндриш вкара за 2:1 със силен удар под гредата. Руан Круз отбеляза за 3:1 с технично изпълнение вляво. Бонман спаси и удара на Жоел Цварц, като това осигури успеха на Лудогорец.

