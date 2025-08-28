Лудогорец се класира за Лига Европа

кадър: Диема спорт

Лудогорец победи с 4:1 след продължения шампиона на Северна Македония Шкендия и се класира за основната фаза в Лига Европа. "Орлите" спечелиха с 2:1 в редовното време, с което изравниха резултата от двете срещи. Едвин Куртулуш намери мрежата със силен изстрел от границата на наказателното поле в деветата минута. В 24-ата Ивайло Чочев се разписа за 2:0. В средата на второто полувреме Фабрис Тамба вкара гол за гостите от Северна Македония и прати срещата в продължения. В 98-ата минута Бърнард Текпетей направи 3:1 с далечен изстрел, с което до голяма степен се превърна в герой на вечерта. В 120-ата минута Ерик Биле оформи крайното 4:1.

Така "орлите" чакат утрешния жребий за основната фаза на Лига Европа, като с успеха днес футболистите на Руи Мота си гарантираха поне още осем мача във втория по сила европейски клубен турнир. Шампионите от Разград за поредна година останаха последният представител на efbet Лига на международната сцена, след като по-рано тази вечер от Европа отпаднаха Левски и Арда (Кърджали).

Лудогорец започна в 4-3-3, като атаката на българския шампион поведе новото попълнение Матеус Машадо, на когото по фланговете помагаха Ерик Маркус и Кайо Видал. Под рамката на "орлите" стартира Серджио Падт, а Дерой Дуарте, Ивайло Чочев и Педро Нареси бяха футболистите в халфовата линия, предаде Спортал.

Срещата започна с натиск на домакините, които имаха възможност за гол още в третата минута. Педро Нареси шутира опасно, топката рикошира в крак на бранител и премина на сантиметри от вратата. Силното начало на "орлите" им донесе гол. В деветата минута Кайо Видал проби отляво и шутира опасно. Последва спасяване на Бубакар Гайе, след което топката попадна у Едвин Куртулуш на границата на наказателното поле. Шведът моментално я изстреля в мрежата - 1:0 за Лудогорец.

Малко след това Кайо Видал отново направи добра акция отляво и отново потърси далечния ъгъл. Този път обаче топката се отби в страничната греда и Лудогорец се размина с второ попадение. В 15-ата минута разградчани стигнаха до опасно разбъркване пред вратарското поле на Шкендия, но Матеус Машадо не успя да прати топката зад гърба на Бубакар Гайе, който успя да спаси в решаващия миг. В 21-ата минута Ерик Маркус показа техника, овладявайки по отличен начин във въздуха далечно подаване на Дуарте. Последва удар и ново спасяване на бившия вратар на Локомотив (София).

В 24-ата минута Дерой Дуарте центрира отляво в пеналтерията на Шкендия, където Ивайло Чочев намери топката с левия си крак. Тя тупна в тревата, чукна се в лявата греда и се спря във вратата на гостуващия тим - хубав гол и 2:0 за "орлите"!

В края на първото полувреме Ерик Маркус получи топката отдясно, нагласи си я и шутира опасно към рамката на Бубакар Гайе. Гамбиецът обаче реагира навреме и успя да избие. Така първото полувреме завърши при 2:0 за шампиона на България.

През второто полувреме футболистите на Руи Мота намалиха оборотите, а това позволи на гостите да погледнат към вратата на Серджио Падт. В 64-ата минута колективна грешка на защитата на Лудогорец позволи на Фабрис Тамба да влезе на скорост в наказателното поле и да прати топката покрай нидерландския страж на "зелените" - гол за Шкендия.

Последва период с двуостра игра, без да има сериозни положения пред двете врати. В 86-ата минута резервата Петър Станич изстреля "бомба" към вратата на Шкендия, но Гайе успя да избие и да предотврати гола. След три минути гостуващият състав можеше да реши всичко и да направи 2:2. Фабрис Тамба елиминира съпротивата на Антон Недялков и излезе сам срещу Серджио Падт. Последва копване на топката, но Лудогорец извади късмет, защото кълбото не намери очертанията на вратата.

"Орлите" започнаха силно продълженията, като капитанът Антон Недялков отстъпи мястото си на Иван Йорданов. Друга резерва Бърнард Текпетей можеше да порази целта със силен шут в началото на допълнителното време, но Бубакар Гайе изби с пръстите си в корнер. Последва меле пред вратата на Шкендия, но отново не се стигна до гол на "зелените".

В 98-ата минута Бърнард Текпетей би от около 20 метра, последва лоша намеса на Гайе и топката се спря в мрежата - 3:1 за Лудогорец и радост за "зелените", при която ганайският голмайстор изглеждаше ядосан. В началото на второто продължение Текпетей се размина с ново попадение. Крилото засече подаване, но вратарят на Шкендия спаси. В 113-ата минута Камер Кака показа техника и шутира красиво с външен към рамката на разградчани, но последва избиване с една ръка на Падт.

