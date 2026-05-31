Лудогорец се раздели с двама играчи

Снимка Фейсбук, Лудогорец

Лудогорец използва официалния си профил във „Фейсбук“, за да обяви раздялата си с двама играчи, чиито договори изтичат. Това са централният защитник Диниш Алмейда и дефанзивния халф Педро Нареси.

28-годишният Нареси премина при „орлите“ през лятото на 2022 г. и за това време спечели три шампионски титли, два пъти взе Купата на България и три пъти Суперкупата. През завършилия наскоро сезон бразилецът взе участие в 47 мача от всички турнири, в които направи една асистенция. Интерес към зетя на Роберто Карлос има от страна на Левски и ЦСКА.

Португалецът Алмейда подсили Лудогорец през зимата на 2023 г. С екипа на тима 30-годишният защитник спечели две шампионски титли, една Купа и две Суперкупи на България. През сезон 2025/2026 изигра общо 41 мача във всички турнири, в които вкара един гол и направи две асистенции, пише Блиц.

Съобщението на Лудогорец:

ПФК Лудогорец се разделя с Педро Нареси и Диниш Алмейда след изтичането на договорите им.

Благодарим им за приноса към клуба и им пожелаваме успех занапред.

