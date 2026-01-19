Лудогорец ще лети за Шотландия утре с чартърен полет от Анталия

Снимка: Булфото

Българският футболен шампион Лудогорец ще лети за Шотландия утре (20 януари) с чартърен полет от Анталия до Глазгоу, съобщават от клуба.

Самолетът на тима излита в 16 ч. местно време и ще кацне в шотландската столица около 17:45 часа местно време. В четвъртък (22 януари) в 20:00 часа местно време (22:00 българско) „орлите“ гостуват на Рейнджърс в мач от седмия кръг на основната фаза на Лига Европа.

В сряда в 17:30 часа треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Петър Станич ще дадат пресконференция. Официалната тренировка на Лудогорец на „Айброкс“ е половин час по-късно - в 18 ч. местно време.

Лудогорец се прибира в България в петък (23 януари) с полет от Глазгоу до Варна. Очаква се чартърът на шампионите да кацне на летището в морската ни столица около 17 ч.

