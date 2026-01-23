Лудогорец загуби от Глазгоу Рейнджърс за Лига Европа

кадър: Макс спорт

Лудогорец загуби с 0:1 гостуването си на Глазгоу Рейнджърс в седмия си и предпоследен мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Единственото попадение отбеляза Мохамед Диоманде в средата на първата част.

"Орлите" могат да съжаляват, че не стигнаха поне до точка, тъй като имаха своите шансове на "Айброкс". Домакините също можеха да отбележат още попадения, но за тях и едно се оказа достатъчно.

Първата опасност в срещата бе пред вратата на Лудогорец. В деветата минута Юсеф Шермити бе оставен непокрит в наказателното поле, но Хенрик Бонман спаси, предаде Спортал.

В 29-ата минута българите можеха да поведат в резултата, но Петър Станич направи голям пропуск. Ерик Биле го намери много елегантно с пета в наказателното поле, но сърбинът от отлична позиция нацели Джак Бътланд. Малко след това отново Станич стреля - този път от дистанция, но ударът му мина покрай гредата.

В 33-ата минута обаче Рейнджърс откри резултата. При едно разбъркване в наказателното поле Диоманде намери пролука за стрелба и прониза вратаря на разградчани.

До края на първата част играта бе равностойна и до нови положения пред двете врати не се стигна.

В началото на второто полувреме Рейнджърс отправи два точни удара, които Бонман спаси. Лудогорец пък отговори с добра атака, която обаче не успя да завърши с удар, а малко след това Биле се оказа на добра позиция, но шутът му бе блокиран.

В 60-ата минута Видал намери начин да стреля по диагонала, но ударът му бе отразен от Бътланд.

15 минути преди края на мача Рейнджърс бе близо до второ попадение след хубав удар на младия Финдли Къртис с левия крак бе избит със сетни сили от Бонман.

В 86-ата минута Сон бе изведен отлично да добра позиция, но продължението бе нещо средно между удар и пас и не доведе до изравняване.

