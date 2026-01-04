Лудогорец замина за лагер в Турция

снимка: Булфото

Част от футболистите на Лудогорец заминаха за лагера на отбора в Турция. Група от български футболисти на тима отлетя за Анталия с полет от София, като сред състезателите бяха Ивайло Чочев, Георги Терзиев, Иван Йорданов. Сред заминаващите имаше и няколко юноши на клуба.

Очаква се останалата част от отбора да се присъедини към него директно в Турция. Последен към тима ще се присъедини Оливие Вердон, който има ангажименти със своя национален отбор Бенин в Купата на африканските нации, предава Спортал.

На турска земя шампионите ще изиграят две контроли – срещу унгарския Пакши на 11 януари и срещу полския Ракув на 14 януари. Лагерът приключва на 20 януари, когато отборът лети директно от Анталия до Глазгоу където Лудогорец ще се изправи срещу Рейнджърс в първия си официален двубой за годината.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!