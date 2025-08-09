Лудогорец записа категоричен успех над Славия

кадър: Диема Спорт

Лудогорец записа категоричен успех с 3:0 над Славия в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Ивайло Чочев (43), Ерик Биле (55) и Петър Станич (83) бяха точни за гостите. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" бе ръководен от главния съдия Волен Чинков. "Белите" търсеха първата си победа в шампионата, докато шампионите от Разград продължават със силното си представяне.

Разликата между двата отбора в класирането е драстична след първите три кръга. Лудогорец заема второто място с пълен актив от 9 точки, като "орлите" имат впечатляваща голова разлика от 8:1. От друга страна, Славия се намира в дъното на таблицата на 13-та позиция с едва 1 точка, предава Спортал.

В 10-ата минута точен, но слаб удар на Ерик Биле с глава попадна право в ръцете на Иван Андонов. Три минути по-късно Серджио Падт показа, че внимава при удар на Тони Тасев. Славия достигна само до корнер при въпросната ситуация

В 19-ата минута Емил Стоев шутира силно от границата на наказателното поле. Топката срещна първо тялото на Ивайло Чочев, след това и тялото на Нахмиас, което можеше да излъже сериозно Падт. За негово щастие Славия стигна до ъглов удар, а не до гол.

Последваха две добри намеси на Иван Андонов в рамките на три минути. Шуяр центрира, а Ивайло Чочев се извиси във въздуха. Вратарят на Славия внимаваше и отрази. Веднага след това, в 31-рвата минута, Кайо Видал отправи удар, който попадна в младия страж на „белите. На отсрещната врата, в 39-ата минута, Падт улови слаб удар на Тони Тасев.

В 43-ата минута Лудогорец поведе Ивайло Чочев изведе Лудогорец напред в резултата, но голяма заслуга за попадението има Шуяр, който се справи с двама играчи и изведе халфа на "орлите" на удобна позиция. Чочев вдигна главата и насочи топката право във вратата на Андонов.

В 55-ата минута Петър Станич пусна хубаво извеждащо подаване към Ерик Биле, който излезе сам срещу Андонов и отбеляза попадение. Страничният съдия вдигна флага си за засада. ВАР се намеси и след преразглеждане на ситуацията стана ясно, че Диего Фераресо е покрил Биле. Така попадението беше зачетено.

Славия опита да върне бързо едно попадение. Иван Минчев центрира в наказателното поле към Роберто Райчев, който закъсня и не успя да нанесе добър удар.

В 83-ата минута Лудогорец сложи точка на спора. Кайо Видал подаде към Антон Недялков на легия фланг, а прострелния пас на бранителя стигна до точката на дузпата, където Станич се бе позиционирал и стреля право във вратата за 3:0.

СЛАВИЯ - ЛУДОГОРЕЦ 0:3

0:1 Ивайло Чочев (43)

0:2 Ерик Биле (55)

0:3 Петър Станич (83)

Стартови състави:

СЛАВИЯ: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 71. Кристиян Стоянов, 77. Емил Стоев, 73. Иван Минчев, 18. Кристиян Балов, 88. Тони Тасев, 10. Янис Гермуш;

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 2. Ерик Андерсон, 8. Мунир Шуиар, 11. Кайо Видал, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 29. Ив Биле, 30. Педро Нареси, 42. Симеон Шишков, 55. Идан Нахмиас;

