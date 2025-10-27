Лудогорец записа зрелищна загуба, рекордната титла се изплъзва

Снимка Булфото

Отборът на Лудогорец претърпя поражение в голов спектакъл на чужд терен в елита.

„Орлите“ изгубиха с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица и шансовете му за рекордна 15-а титла поред, с което ще изравни най-доброто световно постижение, започнаха да намаляват.

Със сигурност тази загуба означава, че и Руи Мота ще трябва да си търси нова работа, и разградчани ще имат нов наставник.

Двубоят започна с ранен гол на Мамаду Диалу в 3-тата минута, но Бърнард Текпетей изравни в 10-ата. До края на полувремето обаче домакините вкараха още два гола чрез Елиаш Франко (16) и Брайън Собреро (33).

След почивката с автогол на Оливие Вердон (53) и попадение на Борислав Цонев (71) резултатът набъбна на 5:1, преди гостите да намалят в 82-рата минута чрез автогол на вратаря Димитър Шейтанов.

В 90-ата минута пък Ивайло Чочев се разписа и намали на 3:5, а в добавеното време той изпусна и дузпа. В 98-ата минута обаче Чочев вкара нов гол - 4:5.

Така Лудогорец вече изостава с 9 точки от лидера Левски, но има и мач по-малко.

След 13-ия кръг „сините“ са начело с 32 пункта, пред ЦСКА 1948 – 29, Локомотив Пловдив – 24, Лудогорец – 23, и Черно море – 23.

В неделя Лудогорец гостува на Черно море от 17:45 часа на „Тича“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!