Лука Модрич: Надявам се хората да спрат да напомнят за възрастта ми

Хърватският ветеран Лука Модрич се надява хората да спрат да му напомнят на колко години е, след като отбеляза гол, за да отпразнува 40-ия си рожден ден и да даде победа на Милан над Болоня.

Модрич реши мача с попадение след асистенция на Алексис Салемакерс, негово първо с екипа на Милан. Хърватинът стана петият играч в историята, отбелязал гол в Серия А, след като навърши 40 години, посочва БТА.

"Беше чудесен начин да празнуваме. Спечелихме, което е най-важното, и сега трябва да се съсредоточим върху следващите мачове“, каза Модрич пред DAZN Italia.

"Надявам се, че хората вече няма да ми напомнят за възрастта ми! Але ми даде страхотна топка и беше лесно да вкарам, по-хубавото беше неговият пас, отколкото моят завършек. Мисля, че целият отбор се бори добре, мач след мач съм сигурен, че ще ставаме по-уверени и когато контузените се върнат, когато се опознаем по-добре, ще станем по-добри.“

Салемакерс също говори пред DAZN Italia в интервюто след мача, застанал до Модрич.

"Гледах Модрич, когато бях дете, така че да го имам до себе си сега е мечта. Невероятен играч е, но още по-прекрасен човек. Той е наистина скромен, но той е този, който направи всичко за гола“, каза белгийският национал.

