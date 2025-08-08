Лука Модрич: Все още се наслаждавам на футбола

Снимка: Реал Мадрид,архив

Лука Модрич спечели всичко с Реал Мадрид, включително шест трофея от Шампионската лига, но реши вместо да вземе огромни пари в САЩ или Саудитска Арабия, да потърси предизвикателство в Серия "А" И да подпише с любимия тим от детството си - Милан.

„Все още искам да играя на високо ниво. Обичам футбола, имам страст и мотивация за това, което правя. Може би можех да избера по-лесен път и да отида в някое друго първенство, но това нямаше да съм аз. Когато играя футбол, искам да се състезавам на възможно най-високото ниво. Когато видя, че това не е възможно, ще спра, но все още се чувствам много добре", сподели Модрич пред DAZN Italia, цитирани от Спортал.

„Искам да продължа да правя това, което винаги съм правил в кариерата си – да играя футбол, да донеса опита си, печелившата си нагласа и да бъда полезен на съотборниците си във всеки необходим аспект“, продължи халфът, който скоро ще навърши 40 години.

„Основната причина, поради която избрах Милан, е мащабът на клуба. Той е един от най-големите в света. В детските ми години Милан беше иклзючително популярен, особено в Хърватия. Израснах, гледайки италиански футбол, а Милан беше любимият ми отбор, най-вече заради Звонимир Бобан, който беше моят детски идол", разказа Модрич.

„Говорих с Карло Анчелоти преди да подпиша и той ми каза само добри неща за Милан. Вече го знаех, но когато някой като Карло, който е бил играч и треньор тук, ти го каже, получаваш още по-добра представа за клуба", посочи хърватинът.

„Дали съм легенда? Предпочитам да оставя другите да говорят за това как ме виждат. Това, което мога да кажа, е, че съм наистина щастлив и горд с това, което постигнах във футбола. Постигнах може би дори повече, отколкото очаквах, но не мога да кажа дали съм легенда. Предпочитам другите да кажат това", скромно отбеляза Модрич.

„Класиране за Шампионската лига трябва да е минимумът, към който да се стремим. Искам да печеля трофеи с Милан, това е моята цел. Трябва да дадем всичко от себе си и да създадем силно единство, тогава всичко може да бъде по-лесно", убеден е ветеранът.

„Гледал съм много дербита между Милан и Интер и нямам търпение да усетя атмосферата на тези мачове отвътре. Ще срещна моя сънародник Петър Сучич на терена. Той има голямо бъдеще пред себе си. Сучич вече показа таланта си с националния отбор и Динамо (Загреб). Пожелавам му всичко най-добро, само не срещу нас", каза с усмивка Модрич.

„Всички ме питат за дълголетието ми във футбола, но няма тайна. Просто е любов към играта, страстта, която все още имам, и, разбира се, диета и тренировъчен режим. Живея за футбола 24 часа в денонощието и може би затова все още се състезавам на това ниво", призна хърватинът.

„Все още имам футболни мечти и затова дойдох в Милан. Това е детска мечта, сега съм тук и искам да печеля трофеи. Обичам футбола и му се наслаждавам, но семейството е номер едно, те са моят ежедневен фокус", добави Модрич.

