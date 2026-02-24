Лука Модрич може да приключи кариерата си в Динамо (Загреб)

Снимка: Real Madrid

Полузащитникът на Милан Лука Модрич може да напусне клуба в края на сезон 2025/26, пише "Гадзета дело Спорт".

Според информацията, 40-годишният хърватин обмисля да се завърне в Динамо (Загреб), където да завърши славната си кариера.

През този сезон Модрич изигра 28 мача, в които отбеляза два гола и направи три асистенции, предаде Спортал.

Полузащитникът е продукт на младежката система на Динамо (Загреб), където игра от 2002 до 2008 година.

