Лукашенко: Готвим се за война, готов съм да използвам ядрено оръжие

Готов съм да използвам ядрено оръжие в случай на военна агресия срещу републиката. Това заяви президентът на Беларус Александър Лукашенко пред списание "Time". Фрагменти от интервюто са публикувани от БелТа.

"Нито Путин, нито аз, никой не иска да използва ядрено оръжие. Ние не сме самоубийци. Но вашите сателити, вашите приятели, съюзници нека също разберат това, и аз открито заявих - ако някой престъпи границата ни, ще отговорим веднага с цялото оръжие, с което разполагаме. Това не е заплаха, просто предупреждавам", посочи той.

Русия има достатъчно сили, за да ни подкрепи, категоричен е Лукашенко.

"Ние се готвим за война. Заявих го откровено - всеки ден, всеки месец се готвим за война, за да я избегнем. Знаем какво да правим. Извлекли сме поуки от всички последни войни", допълни президентът.

"Нашата концепция се основава на това, че сме готови да нанесем неприемливи щети на Полша, Литва, Латвия, Естония - на всеки, който ще воюва срещу нас. Неприемливи щети. Аз съм един от елементите, които току-що описах. Затова те разбират, че в този случай може би няма да спечелим войната, но ще им нанесем сериозен удар. И Русия в степента, която ни е необходима днес, помага и ще помага като съюзник", подчерта още Лукашенко, цитиран от "Труд".

Той обяви, че е подписал съответния указ, който регламентира боравенето с ядрено оръжие.

"То се намира в складовете на тези, при които трябва да бъде. Ние ясно разбираме и представяме какво е това, как да го правим. Целите са определени", смята президентът на Беларус.

