Лукашенко: Руската ракетна система "Орешник" е на път за Беларус
стоп кадър: Ютуб
Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че руската ракетна система "Орешник" е вече на път за Беларус, пише nexta, предаде "Новини".
"До края на годината тези оръжия ще бъдат разположени в Беларус. Орешник ще бъде на беларуска земя“, каза Лукашенко в реч на 1 юли по случай Деня на независимостта на Беларус.
Очаква се системата да бъде разположена възможно най-близо до границите с Полша и Литва. Въпреки че системата не е ядрено оръжие, масовото й използване се сравнява по ефективност с ядрен удар, но без радиоактивно замърсяване
"Орешник“, способен да носи ядрени или конвенционални бойни глави, има обхват от 5500 километра и може да поразява цели със скорост от 10 Маха.
