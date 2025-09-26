Лукашенко: Руската ракетна система "Орешник" е на път за Беларус

стоп кадър: Ютуб

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че руската ракетна система "Орешник" е вече на път за Беларус, пише nexta, предаде "Новини".

"До края на годината тези оръжия ще бъдат разположени в Беларус. Орешник ще бъде на беларуска земя“, каза Лукашенко в реч на 1 юли по случай Деня на независимостта на Беларус.

Очаква се системата да бъде разположена възможно най-близо до границите с Полша и Литва. Въпреки че системата не е ядрено оръжие, масовото й използване се сравнява по ефективност с ядрен удар, но без радиоактивно замърсяване

"Орешник“, способен да носи ядрени или конвенционални бойни глави, има обхват от 5500 километра и може да поразява цели със скорост от 10 Маха.

