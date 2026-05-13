Лукашенко обяви ротационна мобилизация с цел подготовка за война

Кадър Ютуб

Беларуският президент Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация на избрани военни части „с цел подготовка за война“, съобщи TVP World.

Според държавната агенция БелТА новият подход е свързан с подготовка за евентуална „сухопътна операция“.

„Ще мобилизираме избирателно части и въоръжени сили, за да ги подготвим за война“, заяви Лукашенко. „Дай Боже да успеем да я избегнем. Всички се подготвяме за война.“

Стратегията бележи отдалечаване от периодичните мащабни учения и предвижда отделни подразделения да бъдат привиквани поетапно за интензивни бойни лагери и подготовка, посочва БелТА.

Решението идва след проверки на бойната готовност на беларуските въоръжени сили, след които е проведена „сериозна дискусия“ в министерството на отбраната относно установените слабости, каза Лукашенко.

Проверките са част от засиленото внимание на Минск към готовността за евентуален конфликт. На 11 май Лукашенко заяви, че армията трябва да бъде модернизирана.

През април беларуският лидер подписа указ за мобилизиране на офицери от резерва, след като през март започна наборна кампания за задължителна военна служба на мъже на възраст между 18 и 27 години, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!