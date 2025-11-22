кадър: Ютуб

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва 31 украински граждани, осъдени за криминални престъпления на територията на Беларус, съобщи в събота държавната информационна агенция Белта.



Ходът е направен в съответствие със споразуменията, постигнати между Лукашенко и президента на САЩ Доналд Тръмп по искане на Украйна, цитира агенцията говорителя на Лукашенко Наталия Ейсмонт.



„В момента, точно в този момент, те се предават на украинската страна“, каза тя, предаде морето.нет.

