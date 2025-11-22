Лукашенко помилва 31 украинци по заръка на Тръмп
кадри YouTube
Президентът на Беларус Александър Лукашенко помилва 31 украински граждани, предаде агенция БелТА, цитирайки говорителката на президента Наталия Ейсмонт.
"Следвайки договореностите, постигнати между американския президент Доналд Тръмп и президента на Република Беларус Александър Лукашенко, по искане на украинската страна и за да се създадат условия за уреждане на въоръжения конфликт в съседната държава, президентът, ръководен от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, помилва 31 граждани на Украйна, извършили криминални престъпления на територията на страната ни", заяви Ейсмонт, допълва БТА.
"Буквално сега, в тези минути, се извършва предаването им на украинската страна", допълни тя, цитирана от БНР.
