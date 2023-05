Лукашенко се появи и призна, че 4 руски самолета и хеликоптера са свалени

Кадър Туитър

За да покаже на света, че не е умрял или много болен, Александър Лукашенко се появи в база на военновъздушните сили на Беларус.

Външният му вид обаче накара анализаторите да продължат да спекулират.



Във видео, публикувано от военната база, Лукашенко говори за за руските самолети и хеликоптери, свалени миналия уикенд. Така той потвърждава, че това не е предварително заснето видео, което да бъде публикувано за заблуда, докато той осезаемо отсъства от публичното пространство, предаде Днес.бг.



Но не е трудно да се забележи, че Лукашенко носи тежък грим, далеч не изглежда здрав, а гласът му е дрезгав.



Александър Лукашенко се почувства зле на 9 май, докато беше в Москва за Деня на победата. Той бе придружен от линейка до летището и се върна преждевременно в Беларус, като пропусна тържествения обяд на Путин. Няколко дни по-късно се появи и друга информация - че беларуският лидер е приет в болница.

Лукашенко потвърди, без да иска, в понеделник, че четири военни летателни апарата са били свалени над Русия миналата седмица, близо до границата с Украйна и Беларус, като заяви, че Минск вече е реагирал на това, като е поставил въоръжените си сили в състояние за завишена тревога, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Инцидентът със самолетите стана в момент, в който Украйна се готви за контраофанзива срещу руските сили.

Авторитетното руско издание "Комерсант" съобщи в събота, че руски машини - в това число бомбардировач Су-34, изтребител Су-35 и два хеликоптера Ми-8 - са били свалени при засада близо до Клинци в руската Брянска област.

Машините е трябвало да извършат атака по цели в Черниговска област в Украйна. Руската агенция ТАСС съобщи в събота, че руски военен самолет Су-34 се е разбил, но без да уточнява причините. Като се позова на службите за реагиране при извънредни ситуации, агенцията също така съобщи, че пожар в двигателя е довел и до разбиването на хеликоптер.

In an attempt to show he is totally not dead, Belarus' Alexander Lukashenko makes his first public appearance in nearly a week.



He is talking about Russian planes and helicopters shot down last weekend, seemingly confirming this is not stock video to be released in his absence pic.twitter.com/N4acLrBrKy