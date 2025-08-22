реклама

Лукашенко се цани за домакин на срещата Путин - Зеленски

22.08.2025 / 14:37 1

Кадър Ютуб 

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да осигури място за среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Владимир Зеленски. Това съобщи БелТА.

Пред журналисти Лукашенко призна, че смята Минск за идеално място за провеждане на преговори за уреждане на руско-украинския конфликт. Според него ако руската и украинската страна се споразумеят и решат да дойдат, в Беларус всичко ще бъде организирано на нужното ниво още утре, предаде Фокус.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 21 минути)
Рейтинг: 139003 | Одобрение: 15668
Просяка едвали ще се навие на такава оферта!!!:errm:НамусенУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама