Лукашенко заяви, че се е срещнал с представители на Зеленски в Минск

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Беларуският президент Александър Лукашенко е приел представители на украинския президент Владимир Зеленски в Минск. Той направи това изявление по време на среща с руския посланик в Беларус Борис Гризлов и губернатора на Московска област Андрей Воробьов.

Беларуската държавна информационна агенция „Белта“ публикува почти триминутно видео в което Лукашенко разказва с срещата си с украинските пратеници, без да назовава имената им и кога точно се е състояла тя.

Във видеото държавният глава на Беларус казва на руските си гости, че наскоро се е срещнал с „представителите на Зеленски“ и ги е помолил да предадат на украинския президент, че „ако смята, че може да говори с нас по този начин и да ни въвлича във война, трябва да разбере, че качеството на войната веднага ще се промени. Тази война ще бъде съвсем различна“.

Лукашенко също твърди, че е получил отговор от Киев: „И украинският президент, и те (представителите на Зеленски) разбират това. Така че, нека да се споразумеем, хора! Трябва да постигнем споразумение. Нека го направим по човешки“, призовава той.

Самият Зеленски все още не е коментирал тези изявления, пише Блиц.

След това обаче Лукашенко изрича думи, които предполагат, че Москва също се опитва да въвлече Беларус във войната. „Не ни насилвайте да мислим, че Борис Вячеславович (Гризлов) организира процес, който да ни въвлече във война. Руският президент и аз сме обсъждали този въпрос хиляди пъти – как да воюваме с украинците оттук, след като от другата страна стои териториалната отбрана? Да стреляме по тези механизатори, фермери и работници, които не искат да се бият с беларусите ли? Ние също не искаме да се бием с украинците“, казва Лукашенко.

Той подчертава, че във всяка ситуация Беларус „ще застане до Русия“, но призова страните да „постигнат съществени споразумения“.

„Нямаме нужда от война. Имаме достатъчно земя, достатъчно икономика и достатъчно проблеми. Така че, никаква конфронтация. Казвам това, за да разберете позицията ми. Не я крия. Мир и само мир“, заявява беларуският президент.

Редактор "Екип на Петел",

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