"Лукойл България" : Няма основания за безпокойство

снимка: Пиксабей

Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива на българския пазар и техните цени, посочиха днес от "Лукойл България" във връзка с евентуалното арбитражно дело срещу България от швейцарското дружество "Литаско".

Арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании на ,,Лукойл‘‘ в България, пише още в съобщението на компанията, публикувано на страницата й в интернет.

Дружествата на ,,Лукойл‘‘ в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на назначения особен търговски управител, се допълва в съобщението.

БТА припомня, че швейцарската компания "Литаско" (Litasco SA), член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, съобщи вчера, че е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

Според "Литаско" мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията.

През ноември парламентът на България прие законодателство, въвеждащо външно управление за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, и други дружества от групата на концерна, работещи в страната, припомня компанията, според която въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на Република България, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище "Росенец"), са засегнали съществено инвестициите на "Литаско" в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата.

Дни след законовните промени "Лукойл" обяви, че си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси в България, допълва БТА.

Тогавашният премиер Росен Желязков аргументира назначаването на особения търговски представител с факта, че рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта, по думите му, бе след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено.

През ноември правителството назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България.

САЩ наложиха санкции над "Роснефт" и "Лукойл" на 23 октомври, припомня БТА. В същия ден подобни санкции наложи и Великобритания.

Министерството на финансите на САЩ днес удължи крайния срок за продажбата на международните активи на "Лукойл" до 1 април 2026 г., допълва БТА.

Сред чуждестранните активи на "Лукойл" са четири подразделения в България - "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!