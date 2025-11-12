"Лукойл" обявиха какво ще се случи с бензиностанциите в България

снимка: Булфото

Неверни са твърденията, че предстои прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции "Лукойл" на територията на Република България са неверни.

Това заявиха в позиция от "Лукойл България".

Според дружеството бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.

"Официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим. Няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво. Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи", пишат още те, видя Bulgaria ON AIR.

Президентът Румен Радев наложи вето върху закона, уреждащ ролята на особен управител в "Лукойл". В същото време управляващите заявиха, че вече са готови с име за позицията.

В мотивите си държавният глава написа, че с промените се подкопава правовия ред в страната и се отваря вратата за произвол и злоупотреби.

