Лукойл ще може да купува нефт от всички швейцарски контрагенти

Кадър "Петел"

От утре "Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет днес новоназначеният за особен търговски управител на държавата Евгени Симеонов, предаде БГНЕС.

По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Казусът с „Лукойл Нефтохим Бургас“ се превърна в една от най-чувствителните теми за държавата през последните месеци заради международните санкции срещу руската група „Лукойл“, значението на рафинерията за българския горивен пазар и предприетите от държавата мерки за контрол върху стратегическите активи.

В края на 2025 г. парламентът прие законодателни промени, с които беше въведен институтът на особения търговски управител за дружества, засегнати от международни санкции. За такъв беше назначен директорът на НАП Румен Спецов, който пое управлението на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“. Решението беше мотивирано с необходимостта да се гарантира непрекъснатата работа на предприятията и сигурността на доставките на горива.

Паралелно със законодателните промени САЩ въведоха санкционен режим, засягащ българските дружества на „Лукойл“, като издадоха временна дерогация, позволяваща дейността им да продължи до края на април 2026 г. Междувременно Великобритания също удължи действието на лиценза за дружествата на „Лукойл“ в България, а впоследствие облекчи режима, като разреши плащания към сметки, които не са блокирани, при условие че средствата не достигат до руската компания майка.

Напрежението между държавата и компанията ескалира, след като швейцарската „Литаско“, акционер в „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“, официално уведоми българските власти за възникнал инвестиционен спор. Компанията обяви, че разглежда възможността да заведе международен арбитраж, като твърди, че въведеното външно управление на дружествата и прекратяването на концесията на терминал „Росенец“ представляват незаконно отчуждаване на инвестиции. Според правителството потенциалният иск може да достигне около 3 млрд. евро.

На този фон правителството смени особения търговски управител. Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев освободи Румен Спецов и назначи на негово място Евгени Симеонов. Като мотиви за смяната бяха посочени липсата на изискуем шестмесечен план за управление, недостатъчната отчетност и съмнения относно законосъобразността на част от предприетите действия. Пулев категорично отхвърли твърденията за национализация на „Лукойл“, подчертавайки, че държавата няма подобни намерения и че частната собственост остава неприкосновена.

Редактор "Екип на Петел",

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