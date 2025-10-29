Лукойл затваря бензиностанции

Пиксабей

След като снощи Лукойл обяви официално, че ще продаде чуждестранните си активи поради включването си в списъка със санкции на САЩ, идват първите новини за затворени обекти на компанията в Европа, предаде Медиапул.

На Лукойл е бил всеки седми барел в руския петролен износ през 2024 г. (15%, или 36,7 милиона тона, от общо 240-те милиона).

Тази мярка може да доведе до спад в приходите на компанията "с приблизително 30 процента“, каза пожелал анонимност бивш изпълнителен директор на Лукойл пред "Политико". Компанията ще бъде принудена да продаде три петролни рафинерии и около половината от приблизително 5000-те си бензиностанции по целия свят, обясни той. "Това е краят на Лукойл", твърди източникът.

В същото време се появиха съобщения за затварянето на бензиностанции на Teboil, дъщерно дружество на Лукойл във Финландия и втората по големина петролна компания в страната, с мрежа от 400-430 станции.

Facebook група на бензиностанцията Teboil в Кемиярви обяви, че станцията ще затвори след две седмици: "Скъпи клиенти! Ще затворим в неделя, 9 ноември 2025 г." Подобно съобщение беше публикувано на публичната страница на Teboil във Вуорела. Последният ден на работа на станцията е 17 ноември, се казва в публикацията.

Миналата седмица изданието STT съобщи, че финландската петролна рафинерия Neste е спряла доставките на гориво до бензиностанциите на Teboil поради санкциите, наложени на Лукойл. Източници на изданието Yle във финландски транспортни компании съобщиха предния ден, че превозните средства на Teboil са спрели да товарят петролни продукти в рафинерията на Neste в Килпилахти и регионалните ѝ терминали. Самата компания потвърди затрудненията с доставките на гориво.

Междувременно Централната банка на Финландия заяви, че кредитните институции рискуват ограничения поради сделките си с Teboil. "Всеки, който прави бизнес с такава компания [която е в черния списък на САЩ], е изложен на висок риск да бъде подложен на санкции", подчерта Пайви Хейкинен, ръководител на отдела за платежни системи на Банката на Финландия.

Според Helsingin Sanomat, бензиностанциите на Teboil във Финландия може да останат без бензин в рамките на няколко дни.

Директорът по маркетинг и комуникации на Teboil Тони Фликт заяви, че няма информация за намерението на Лукойл да продаде чуждестранните си активи. Управителят отказа коментар относно руския собственик на компанията, добавяйки, че Teboil следи ситуацията и ще предоставя информация, ако е необходимо.

Вашингтон наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт, както и срещу техните дъщерни дружества, на 22 октомври поради отказа на Кремъл да прекрати войната в Украйна. Министерството на финансите на САЩ даде един месец за прекратяване на сделките с руските петролни компании, засегнати от санкциите.

Лукойл притежава две рафинерии в Европа, в Румъния и България, и 45% дял в рафинерия в Нидерландия. Компанията участва и в проекти за производство и проучване на въглеводороди в 11 страни. Освен всичко друго, Лукойл е част от инвеститорския консорциум за газовия проект Шах Дениз в Азербайджан, държи правата върху находището Западна Курна-2 в Ирак, притежава 5% дял в Тенгизшевройл, която разработва казахстанския петролен проект Тенгиз, и 12,5% дял в Каспийския тръбопроводен консорциум, който транспортира петрол от Казахстан.

