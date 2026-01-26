Булфото

Луксозен автомобил се движи в София без преден регистрационен номер

Мощен лек авттомобил е забелязан да се движи по улиците на София без поставен преден регистрационен номер. Снимките са от бул."Арсеналски", близо до плувния басейн "Спартак". За случая е подаден официален сигнал до "Пътна полиция" към СДВР от медията "Любословие.бг". Съгласно Закона за движение по пътищата моторните превозни средства трябва да имат поставени регистрационни табели отпред и отзад на определените за това места. Липсата дори на една от тях е нарушение, тъй като възпрепятства идентифицирането на автомобила при пътни нарушения, инциденти или престъпления.

Редактор "Екип на Петел",

