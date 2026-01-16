Луксозни офиси за продажба в квартал Чайка, гр. Варна

В момент, когато качествените бизнес имоти с престижни локации са все по-рядко предложение, сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН предоставя последния шанс за покупка на луксозни офиси във Варна. Проектът е реализиран от „Явор“ АД и „Интерком груп“ ООД - компании с над 20 години опит във функционалното и висококачествено строителство. Разположена в престижния ж.к. Чайка, сградата предлага представителна бизнес среда и висока добавена стойност за всеки, който търси офис от най-висок клас.

ИНФИНИТИ ГРИЙН е модерен проект с мултифункционално предназначение и към момента останалите свободни обекти за продажба са общо 7. От тях 5 са офиси , 1 - обект за творческа и проектантска дейност и 1 апартамент с уникална морска панорама.

Защо офис в ИНФИНИТИ ГРИЙН?

Елитна локация

Офисите се намират на пешеходно разстояние от Морската градина и морския бряг – среда, която съчетава престиж, удобство и отлична представителност пред клиенти и партньори.

Модерна архитектура и премиум визия

Сградата впечатлява със съвременна фасада и висок клас изпълнение, които подчертават корпоративния имидж на всяка компания, избрала ИНФИНИТИ ГРИЙН за свой бизнес адрес.

Функционални и светли пространства

Офисите са проектирани с оптимални разпределения, естествена светлина и възможност за гъвкаво вътрешно оформление според нуждите на различни бизнеси.

Инвестиция с висока доходност

Имотите в квартал Чайка са сред най-желаните и търсени във Варна. Закупуването на офис тук гарантира добра ликвидност и дългосрочна инвестиционна сигурност.

Мултифункционални възможности за бизнес

Свободните офис пространства в ИНФИНИТИ ГРИЙН са подходящи за:

IT компании, стартъпи и фрийланс екипи

Адвокатски и нотариални кантори

Архитектурни и дизайнерски студиа

Консултантски и счетоводни офиси

Ко-уъркинг пространства с висока възвращаемост

Бутикови шоуруми или представителни бизнес студиа

Медицински или консултативен кабинет (психолог, логопед, диетолог и др.)

Бюро за недвижими имоти или инвестиционни консултации

Маркетингова, рекламна или PR агенция

Туристическа агенция

HR агенция или център за подбор и обучение на персонал

Финансово-консултантски офис или застрахователно представителство

Представителен офис на международна компания или регионално представителство

Бюро за преводи и легализация

Образователна академия за професионални курсове и сертификации

Всеки офис може да бъде адаптиран и като многофункционално пространство , съчетаващо работна среда с комфорт и модерен стил.

ИНФИНИТИ ГРИЙН не е просто сграда – това е нов стандарт за офис среда във Варна. Последните налични офиси са рядка възможност за позициониране на вашия бизнес в престижна и устойчива локация.

Ако търсите офис за собствено ползване или сигурна инвестиция – сега е моментът .

За повече информация относно сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН и други проекти на „Явор“ АД:



📍 гр. Варна, бул. „Република“ 117, Търговски център „Явор“, ет. 4

📞 Телефони: 0877 63 20 20 | 0877 61 20 20

📧 office2@yavorad.com

🌐 http://www.yavorad.com



*публикация