Луксозни офиси за продажба в квартал Чайка, гр. Варна
В момент, когато качествените бизнес имоти с престижни локации са все по-рядко предложение, сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН предоставя последния шанс за покупка на луксозни офиси във Варна. Проектът е реализиран от „Явор“ АД и „Интерком груп“ ООД - компании с над 20 години опит във функционалното и висококачествено строителство. Разположена в престижния ж.к. Чайка, сградата предлага представителна бизнес среда и висока добавена стойност за всеки, който търси офис от най-висок клас.
ИНФИНИТИ ГРИЙН е модерен проект с мултифункционално предназначение и към момента останалите свободни обекти за продажба са общо 7. От тях 5 са офиси, 1 - обект за творческа и проектантска дейност и 1 апартамент с уникална морска панорама.
Защо офис в ИНФИНИТИ ГРИЙН?
Елитна локация
Офисите се намират на пешеходно разстояние от Морската градина и морския бряг – среда, която съчетава престиж, удобство и отлична представителност пред клиенти и партньори.
Модерна архитектура и премиум визия
Сградата впечатлява със съвременна фасада и висок клас изпълнение, които подчертават корпоративния имидж на всяка компания, избрала ИНФИНИТИ ГРИЙН за свой бизнес адрес.
Функционални и светли пространства
Офисите са проектирани с оптимални разпределения, естествена светлина и възможност за гъвкаво вътрешно оформление според нуждите на различни бизнеси.
Инвестиция с висока доходност
Имотите в квартал Чайка са сред най-желаните и търсени във Варна. Закупуването на офис тук гарантира добра ликвидност и дългосрочна инвестиционна сигурност.
Мултифункционални възможности за бизнес
Свободните офис пространства в ИНФИНИТИ ГРИЙН са подходящи за:
IT компании, стартъпи и фрийланс екипи
Адвокатски и нотариални кантори
Архитектурни и дизайнерски студиа
Консултантски и счетоводни офиси
Ко-уъркинг пространства с висока възвращаемост
Бутикови шоуруми или представителни бизнес студиа
Медицински или консултативен кабинет (психолог, логопед, диетолог и др.)
Бюро за недвижими имоти или инвестиционни консултации
Маркетингова, рекламна или PR агенция
Туристическа агенция
HR агенция или център за подбор и обучение на персонал
Финансово-консултантски офис или застрахователно представителство
Представителен офис на международна компания или регионално представителство
Бюро за преводи и легализация
Образователна академия за професионални курсове и сертификации
Всеки офис може да бъде адаптиран и като многофункционално пространство, съчетаващо работна среда с комфорт и модерен стил.
ИНФИНИТИ ГРИЙН не е просто сграда – това е нов стандарт за офис среда във Варна. Последните налични офиси са рядка възможност за позициониране на вашия бизнес в престижна и устойчива локация.
Ако търсите офис за собствено ползване или сигурна инвестиция – сега е моментът.
За повече информация относно сграда ИНФИНИТИ ГРИЙН и други проекти на „Явор“ АД:
📍 гр. Варна, бул. „Република“ 117, Търговски център „Явор“, ет. 4
📞 Телефони: 0877 63 20 20 | 0877 61 20 20
📧 office2@yavorad.com
🌐 http://www.yavorad.com
