Лятна буря в Благоевград

Кадър Фб, Метео България

Кратка лятна буря се изсипа в Благоевград, предаде Метео България.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони - от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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