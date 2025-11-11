Лятна вила изникна на невероятно място във Варна

Кадър Варна 24

Определени прослойки от българското общество живеят по начин, който може да е само в мечтите на най-богатите – без отговорности, без съобразяване с другите, без условности. Пореден пример идва от Варна, където човек си е сковал лятната вила на склон, с изглед към залеза над Варненското езеро. Гледка, за която си мечтаят стотици, ако не и хиляди хора – нескриваем красив пейзаж, предаде Варна 24.



Бараката се намира на укрепения с камъни скат под "Максуда“ – от кръговото на жп спирката по бул. "Васил Левски“.



Човекът дори си е запалил огън, на който може безпроблемно и да си пече каквото му душа сака.



Риторичен би бил въпроса дали той е предприел стъпката за построяването на лятната си вила, за да съзерцава слънцето или да размишлява на спокойствие върху различни философски теми?!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!