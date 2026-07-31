Лятната ваканция на депутатите ще бъде от 5 до 23 август

Снимка: Булфото

Лятната ваканция на Народното събрание ще бъде от 5 до 23 август включително, решиха депутатите.

Предложението за ваканцията е внесено от „Прогресивна България“ и беше прието със 150 гласа „за“, 2 – „против“, и 1 – „въздържал се“.

От ГЕРБ – СДС не участваха в гласуването, посочва БТА.

С приетото решение ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август.

Редактор "Екип на Петел",

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