Лятната ваканция на депутатите ще бъде от 5 до 23 август
Снимка: Булфото
Лятната ваканция на Народното събрание ще бъде от 5 до 23 август включително, решиха депутатите.
Предложението за ваканцията е внесено от „Прогресивна България“ и беше прието със 150 гласа „за“, 2 – „против“, и 1 – „въздържал се“.
От ГЕРБ – СДС не участваха в гласуването, посочва БТА.
С приетото решение ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август.
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