Лято с повече комфорт и по-малко разходи в Mr.Bricolage

Лятото е идеалният момент да освежите дома си и да подготвите градината за повече приятни моменти на открито. От 18 юни до 8 юли Mr.Bricolage предлага две специални кампании с атрактивни отстъпки за едни от най-търсените сезонни категории.

Ако планирате ремонт или обновяване на интериора, можете да се възползвате от отстъпки до 20% на бои, мазилки, тапети и ламперии. Размерът на отстъпката зависи от стойността на покупката и достига до 20% при покупки над 200 евро.

Паралелно с това стартира и Ранната градинска разпродажба с намаления до 50% на избрани сезонни артикули. В кампанията са включени градински мебели, басейни, градински чадъри, шатри, шезлонги и още много продукти за комфортна и функционална градина.

Независимо дали мечтаете за нов кът за отдих на открито, басейн за летните горещини или освежаване на стените у дома, сега е подходящият момент да реализирате проектите си на по-добра цена.

Разгледайте актуалните предложения във всички магазини Mr.Bricolage и онлайн на mr-bricolage.bg.

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