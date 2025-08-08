Лятото си отива последни 40 градуса, пълен обрат от септември
Повечето метеоролози, любители, ютюбъри или телевизионни метеоролози споменаха за очакваната нова топла вълна, но мисля, че пропуснаха да отбележат, че това затопляне в средата и края на август всъщност ще бъде краят на горещия цикъл за това лято, пише Метео Балканс. Обикновено, щом дойде септември, започва метеорологичната есен, а слънцегреенето вече не е толкова силно и продължително, за да осигури мощни адвекции на горещ въздух. Друга важна особеност е, че минималните температури в Северна и Централна Европа вече са по-ниски, а и има по-мощни нахлувания на по-студен въздух.
Един вид, топлият Африкански купол вече се е прибрал и се измества все повече на юг, давайки път на по-мощни атмосферни смущения и по-силни адвекции на по-студен въздух в Северна и Централна Европа. През следващите 12–13 дни Европа отново ще се затопли, но температурите в Югоизточна Европа няма да достигнат прогнозираните 40 градуса. Напротив — очаква се те да бъдат между 35–37 градуса, а в някои райони — до 38 градуса. Към края на месец август, около 25-и, се очаква мощен атмосферен фронт, който ще напомни, че есента наближава. След този фронт температурите на Балканите бавно ще се повишават, но едва ще достигнат 30–35 градуса.Най-топлите дни през август ще са между 10-и и 15-и август.
