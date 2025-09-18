Лятото си тръгва с 33 градуса, температурите рухват от този ден

Пиксабей

До края на днешния ден ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и по брега на морето, където вятърът ще бъде умерен, на запад със силни пориви. Дневните температури ще са в интервала от 21 до около 26 градуса, в София до около 22-23.

През нощта ще бъде ясно. Вятърът почти навсякъде ще стихне и утре температурите ще бъдат от около 5 градуса в ниските места и котловините до 10-12 градуса, малко по-високи по брега на морето. Около водните басейни е възможно за кратко в ранните часове на отделни места да има намалена видимост.

През деня ни очаква слънчево време с по-високи от днешните температури, от 24 до около 28-29 градуса. Ще духа слаб вятър от север-северозапад.

На континента продължава да определя времето големият антициклон, за който ви споменах вчера. В западната му половина от юг и югозапад постъпва по-топъл въздух и там навсякъде температурите се повишават, а времето е по-често слънчево и почти без валежи. Макар с 2-3 градуса по-ниски температури от днешните, най-топло остава в Мадрид.

Топло е и на Балканите, където температурите отново ще доближават 30 градуса. За есента тук напомнят по-хладните утрини, но и в следващите дни ще се радваме на доста слънце и все по-високи температури.

В дните до края на тази седмица и в началото на следващата, предстои последен летен реквием, с дневни температури около, на много места и над 30 градуса, не са изключени стойности и до 32-33 градуса на някои места.

Предварителните моделни сценарии, обаче, очакват след средата на идната седмица трайно и чувствително застудяване, с превалявания от дъжд, а по високите части на планините - и от сняг. За подобни периоди напред във времето винаги следва да имаме едно наум и да изчакваме приближаването на съответните срокове, Въпреки това, към момента подобна посока на развитие на времето в последните дни на месеца изглежда достатъчно вероятна.

