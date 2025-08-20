Лятото в Европа е най-тежкото от 20 години насам

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Лято 2025 се оказва едно от най-тежките по отношение на пожарите в Европа, съобщи Деница Стоянова по Нова телевизия.

Тя поясни, че по данните, с които медията разполага, от първи май до 18 август на континента са изгорели над 8,8 милиона декара горски и полски площи, което е много над средното за изминалите 20 години.

Най-тежко засегнати са Испания, Португалия и Румъния, обясни още Стоянова, като завърши, че лятото е към своя край и очакваме обстановката да се нормализира.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!