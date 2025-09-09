Ляв бек подписа със "соколите"

Снимка: Фейсбук

Мадагаскарецът Тиерно Милимоно подписа договор със Спартак. 23-годишният ляв бек впечатли окончателно Гьоко Хаджиевски по време на контролата с Добруджа и треньорът настоя да бъде привлечен.

Тиерно има френски паспорт, така че не се очаква да има проблем с картотекирането му, което означава, че той може да получи състезателни права още за съботното домакинство с Арда.

Милимино ще се конкурира за ляв защитник с Александър Георгиев, който пропусна последните четири мача заради контузия.

Има вероятност Спартак да уреди за двубоя с кърджалийци и внука на Хаджиевски – централния нападател Георг Стояновски.

