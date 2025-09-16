Люба Пашова в потрес от Ерген

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Утвърдена журналистка остана потресена от постъпката на модела Валентин в „Ергенът: Любов в рая“. Бургазлията предложи на Емили Шишкова да отиде заедно с него в Германия и двамата да снимат порно, за да изкарат пари. После пък призна, че си играел с Емилия, която обаче след това обяви, че го зарязва и продължава сама по пътя си.

Прост, много просто човек, лаконично коментира поведението на Валентин Люба Пашова.

С нея се съгласиха и другите гост коментатори.

Изобщо не мога да застана под никаква мъжка солидарност към него в този случай. Гадно ми стана от цялото нещо, което той направи. Опита се по някакъв начин да го замаже и след това да излезе, че той е човекът, който е инициатива за това нещо и че тя вече не му е нужна. Не, брат, просто вземи си думите обратно и си тръгни от предаването. Това за мен беше ненужно да го прави, заяви инфлуенсърът Mattego.

А участничката в „Ергенът 3“ Теа Добрева добави по бТВ: Аз лично смятам, че изобщо не е било предварителна стратегия. Просто опира до егото на Валентин, който не искаше да изглежда глупаво, защото явно смята, че е изглеждал глупаво, когато Емили му е казала, че не харесва това поведение. Емили дори не го е нагрубила или да го унижи по някакъв гаден начин не много възпитано.

