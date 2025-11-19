Любен Дилов - син: Борбата за кокала е навсякъде, а Отечеството обичайно е в опасност

Кадър Фб

Любен Дилов - син написа поетичен пост във връзка с рождения си ден.

"И външно, и вътрешно обстановката е сложна като тайландска военно-наборна комисия! Борбата за кокала е навсякъде, а Отечеството обичайно е в опасност...

Ето защо не успявам да отговоря на поздравленията ви. За рождението си нямам никакъв принос, а след това заслугите ми са още по-малко. Не за поздрави благодаря, а за приятелите, с които Пътят ме събра. За тази прекомерна награда, благодарен съм на Бог, на родителите си и на вас!

Caminante, son tus huellasel

camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Пътнико, твоите стъпки

са пътя и нищо друго.

Пътнико, път няма

Пътят се прави, докато вървиш

Антонио Мачадо"

