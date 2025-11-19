Любен Дилов - син: Борбата за кокала е навсякъде, а Отечеството обичайно е в опасност
Кадър Фб
Любен Дилов - син написа поетичен пост във връзка с рождения си ден.
"И външно, и вътрешно обстановката е сложна като тайландска военно-наборна комисия! Борбата за кокала е навсякъде, а Отечеството обичайно е в опасност...
Ето защо не успявам да отговоря на поздравленията ви. За рождението си нямам никакъв принос, а след това заслугите ми са още по-малко. Не за поздрави благодаря, а за приятелите, с които Пътят ме събра. За тази прекомерна награда, благодарен съм на Бог, на родителите си и на вас!
Caminante, son tus huellasel
camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Пътнико, твоите стъпки
са пътя и нищо друго.
Пътнико, път няма
Пътят се прави, докато вървиш
Антонио Мачадо"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!