Любен Дилов - син излезе от кома

Транспортират депутатът от ГЕРБ в България след тежък инфаркт

Писателят, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов ще бъде транспортиран в България след претърпян тежък инфаркт по време на престоя си в Рим, съобщават от "24 часа". Състоянието на политика вече е стабилизирано, но остава рисково, като рехабилитацията му ще продължи под наблюдението на родните специалисти.

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", сподели председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев, потвърждавайки информацията за здравословната криза на своя колега.

