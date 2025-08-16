Любим актьор от турските сериали: Ще се боря за теб, дъще моя, докато дишам

Кадър БТВ

Вълна от реакции в турските медии и социални мрежи предизвикаха твърдения за предполагаем тормоз от страна на актьора Берк Октай. Повод за напрежението стана информация за евентуална раздяла между него и съпругата му, актрисата Йълдъз Чааръ Атиксой, предаде Блиц и Труд

След появата на слуховете, и двамата публикуваха съвместни снимки с дъщеря си в социалните мрежи, с които демонстрираха семейно единство. В пост в Instagram Йълдъз показа кадър със съпруга си и дъщеря им, придружен от позитивни символи. Октай също реагира с емоционално послание: "Ще се боря за теб, дъще моя, докато дишам...", публикувано със снимка с малката Мира Милена.

Междувременно актрисата Тугче Арал отправи сериозни обвинения, твърдейки, че е била подложена на системен тормоз от страна на Октай, включително и в периода, когато съпругата му е била бременна. Освен това в публичното пространство се разпространяват непотвърдени слухове за предполагаема близост между актьора и колежката му Гюлсим Али.

Въпреки това, двойката продължава да показва публична солидарност. Последната публикация на Атиксой с текста "Причината за моята благодарност... Моето семейство..." затвърждава намерението им да останат заедно, въпреки медийния и обществен натиск.

Случаят остава в развитие, като към момента няма официални правни действия или потвърждение на обвиненията.

