Любим актьор призна колко години не е сменял колата си

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Любимият актьор на много хора Цветомир Иванов призна колко години не е сменял колата си. Това стана в днешното издание на „Семейни войни“ по Нова телевизия, където Цецо, както го знаят повечето, е водещ.

На въпроса: Колко години караме една и съща кола, той обясни, че неговата я ползва вече 20 години.

Най-добре е, поясни после шеговито той: да се кара 10 години, да се продаде по-скъпо, да се купи 8-годишен автомобил и т.н.

Популярният български актьор и телевизионен водещ започва като водещ на първия сутрешен блок "Почна се" по Нова телевизия, познат е също така и с участията си във филмите "Летовници", "Корави старчета", "Корпус за бързо реагиране 2: Ядрена заплаха" и други, а понастоящем е водещ на телевизионното шоу-състезание.

