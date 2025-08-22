Любимата марка кола на немските пенсионери

Пиксабей

Според изградени от дълги години стереотипи пенсионерите в богатите европейски държави – като Германия, например, просто са длъжни да карат Volvo. Друго много разпространено твърдение е, че много от възрастните граждани в тези държави предпочитат автомобили на местни марки. Оказва се обаче, че всичко това не е вярно, пише automedia.investor.bg.

Всъщност състоянието на нещата е коренно различно от шаблоните и илюзорното възприятие – японските марки са на почитат от по-възрастните германски шофьори. Това съобщава Auto Motor und Sport, като се позовава на Федералната служба за автомобилен транспорт на Германия.

При това на първо място не са най-големите и най-известни японски производители Toyota и Honda, или пък Mazda и Nissan. Любимата марка на германските пенсионери е Suzuki, като повече от половината (50,6%) от всички нейни автомобили, регистрирани в страната, са собственост на граждани над 60 години.



На първо място е малкият хечбек Splash, при който 69% от продадени коли са са собственост на пенсионери. В класацията следват още 4 японски марки – Subaru (49%), Honda (47%), Mitsubishi (45%) и Toyota (44%).

Германските марки също присъстват в статистиката, въпреки че техният принос е по-малък. Opel и Daimler (Mercedes-Benz и Smart) имат най-възрастните собственици - по 41%, докато при Volkswagen резултатът е 34%.



Ако говорим за модели с „пенсионерски имидж“, лидери са Opel Meriva и Mercedes-Benz B-Class, като при тях продажбите на възрастни граждани са над 70%. Що се отнася до марките с преобладаваща млада аудитория, това са Seat, Audi и BMW.

