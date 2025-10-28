Любимец на „Сделка или не“ бе на крачка от голяма печалба

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Любимец на „Сделка или не“ днес за последен път излезе пред камерите. Това е Йордан Дончев от София.

Той игра с кутия №1.

Страхотната му игра накара банкера да го изкушава с големи оферти. Данчо обаче ги отказваше. Отхвърли последователно 3500 лв., 4000 лв., 4400 лв., 4000 лв. и страхотните 7000 лева.

Веднага след като изхвърли 7 бона, и той, и другите участници съжалиха, тъй като със следващата отворена кутия премахна от играта си най-високата сума – 100 000 лева.

При три неотворени кутии, в които имаше 1000 лв., 1500 и 12 500 лв., банкерът съобщи, че е смятал, че в неговата кутия са 100-те бона и е щял да му оферира 15 000 лева.

Тъй като тази сума я няма, Данчо бе изкушен с 2500 лева.

Няма сделка, каза той и продължи. След това премахна 1000 лева и банкерът при две неотворени кутии, в които има 1500 и 12 500 лв., го оферира с 5500 лева.

Няма сделка, отговори отново Данчо.

Накрая откри само 1500 лв. в своята кутия, с които си тръгна от шоуто.

