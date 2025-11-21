Любимец на нашата публика разкри през какви тежки изпитания е преминал

Редактор: Недко Петров

Гръцкият певец Йорданис Агапитос, който има две награди за любимец на публиката в България, гостува в „Преди обед“. Пред Яна Донева и Оля Малинова той разкри през какви тежки изпитания е преминал в живота и как е успял да ги преодолее.

Йорданис призна, че родителите му са имали трудно детство и баща му губи майка си на много ранна възраст. За съжаление през онези години наркотиците в Гърция са били в разцвета си и леснодостъпни. Така таткото и майката на Йорданис стават зависими от хероина.

Трябва да споделя, че моите родители бяха слаби характери, но въпреки всички трудности и грешки, успяха да бъдат положителен пример за мен. Те се бореха със зависимости, но имаха и своите хубави и красиви страни, които за мен бяха щастие. В края на деня, когато бях на 15,16 годин и бях без дом, в който да се прибера, това ми помогна да изградя по-силен характер, призна Йорданис.

За съжаление той рано губи и брат си, който е тръгнал по стъпките на родителите си.

Брат ми имаше съвсем друг характер и темперамент от моя. Моят характер е да решавам проблемите и да се справям с тях, а той просто се затваряше в проблема. Неговата загуба ми струва много, и цяла година не можех да правя почти нищо. Изгубих голяма част от теглото си, но успях да се справя и да стъпя на краката си, за да правя това, което обичам, продължи Агапитос, който е и радиоводещ.

Спортът и ученето ми даваха мотивация и сила, и ми дадоха отговор за неща, на които аз самия не мога да си отговоря. Отговорът беше в това да откривам какво имам вътре в себе си, какво ме прави по-добър човек, как да се развивам. Когато правя дълга тренировка, знам, че съм направил нещо за тялото си и за здравето си. Когато прочета книга, знам по какъв начин съм се развил, и какво ми е дало това, заяви още Йорданис.

