Любимец на зрителите напусна „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Любимец на зрителите, последният от Завоевателите - Ивайло, напусна „Игри на волята“. В елиминационна битка той загуби от Калин и се сбогува с екстремното риалити.

Ти си силен войн, умел стратег и майстор на играта. Първият капитан и последният състезател на Завоевателите. Д-р Пекин и жените обаче се надхитриха, устроиха ти капан, като пратиха Калин Великолепни срещу теб. Не той, а женската коалицията победи и в „Игри на волята“, както и в живота, най-силните са най-мразени, защото са най-опасни, но най-силните се помнят завинаги, обърна се към него водещата Ралица Паскалева.

Бил съм в Африка, в пустини и в бушове. Живял съм на много места, но никога не съм си представял, че може да ми се случат такива неща, никога. За нищо не бих заменил това, което преживях тук, каза той на изпроводяк.

Въпреки суровия си характер, въпреки годините, въпреки мъжеството, той се разчувства и макар и невидима сълза, сякаш се появи в очите му.

