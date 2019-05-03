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Любими имена черпят днес, летният Петковден е!

03.05.2019 / 08:07 0

В Тракийските села петъкът след Великден се нарича Светли петък след Великден или летен Петковден. На този ден се устройват жертвоприношения, съпроводени с богати трапези, песни и хора.

Петък е смятан за ден на света Петка, покровителката на жените и на женската домашна работа. Навсякъде вярват, че това е тежък и лош ден. Всеки петък е постен ден, през който се спазва полово табу.

В петък жените не работят с вълна, не перат и не се мият, за да не разсърдят света Петка. Смята се, че децата, родени в петък са нещастни и болнави. 

През годината има дванадесет лоши петъци, през които се забранява всякаква домакинска работа, спазва се строг пост и полово табу. Това са черните петъци срещу Водици, Трифоновден, Тодороровден, среднопостница, Великден, Русаля, Петровден, Голяма Богородица, Кръстовден, Димитровден, Коледа, Сурваки.

Днес празнуват всички с имената Жива, Живка, Живко, Жишо и Зоя.

 

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