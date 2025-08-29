Любимият плод на Шварценегер

Кадър Ютуб

На 78 години Арнолд Шварценегер поддържа диета, основана на три основни стълба: леща, протеинов прах и банани. Сред тях седемкратният Мистър Олимпия особено подчертава плода, тъй като според него той може да надмине много протеинови шейкове, като е по-полезен за здравето, предаде Актуално. "Бананите са храна, която много хора подценяват заради естественото съдържание на захар", обяснява бившият културист. "Въпреки това, това е една от най-простите промени в диетата, които можете да направите, за да се погрижите за сърцето си и цялостното си благосъстояние. Все пак, някои хора го критикуват", продължава той.

Проучвания подкрепят думите му: увеличението с едва 1,6 грама калий на ден, количеството, което се съдържа в няколко банана, се свързва с 21% по-нисък риск от инсулт, според анализ, включващ над 247 000 възрастни. Освен това Световната здравна организация (СЗО) препоръчва дневен прием от 3,5 грама калий. Това е основен електролит, съдържащ се в тази храна, въпреки че не е достатъчен, за да задоволи нуждите на организма.

Освен това бананите не само се грижат за сърцето. Повечето проучвания твърдят, че зелените банани са богати на устойчиво нишесте, което благоприятства здравето на червата и помага за контролиране на теглото. Този плод дава и енергийна подкрепа, която помага на спортистите да поддържат балансирана производителност по време на тренировка, равностойна на спортните напитки. Експертите също така препоръчват да се опитва този вид зелени банани няколко пъти седмично, за да се възползвате от всичките им пребиотични свойства.

Включването на тази храна в ежедневна рутина, на закуска, като лека закуска, дори след тренировка, както препоръчва Арнолд Шварценегер, може да донесе големи ползи. По този начин актьорът доказва, че на 78-годишна възраст можете да се грижите за тялото си без усложнения, за по-здравословен и по-дълъг живот и благополучие, пише "Marca".

