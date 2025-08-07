реклама

Любимо на зрителите шоу се завръща по бТВ

„България търси талант“ се завръща ударно с нов сезон през септември. В шоуто ще видим както познати личности, така и нови музикални таланти, които ще бъдат готови на всичко, за да сбъднат своята мечта.

Пом мотото „Талантът не познава“ граници, участници от цял свят ще покажат изумителни умения и нестандартни изпълнения.

Водещи отново ще бъдат актьорите Сашо Кадиев и Петър Антонов, а към Катето Евро и Николаос Цитиридис в журито ще се присъединят не по-малко известните Галена и Юлиян Вергов.

Водещите Сашо и Петър ще бъдат навсякъде, където има нужда от настроение, подкрепа и спонтанен хумор, обявиха по бТВ.

 

