Любител фотограф вдигнал дрон, за да снима излитащи и кацащи самолети на летището в София

Снимка: Булфото

Два дрона за кратко затвориха въздушното пространство над летище „Васил Левски“ в София. От аерогарата потвърдиха за Нова телевизия, че са засекли безпилотните летателни апарати чрез системата за наблюдение.

Информирани са били всички компетентни институции. Временно е било затворено въздушното пространство на летището, поради което е бил пренасочен полет от Кьолн, който вместо в столицата е кацнал във Варна. Друг самолет от Лондон е бил насочен за кацане към аерогарата в Пловдив.

Към момента въздушното пространство на аерогарата вече е отворено.

Според източници на Нова телевизия в МВР е подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата.

Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен.

